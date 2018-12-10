Эмоциональный боровчанин напрыгал на машине на 160 тысяч

10.12.2018 08:12 807

34-летний житель Боровска поссорился с другим мужчиной на неохраняемой стоянке, сообщила пресс-служба полиции в понедельник, 10 декабря.

Боровчанин, не сдержав эмоций и решив проучить оппонента, залез на его машину и начал по ней прыгать. Повреждения авто оценили в 160 тысяч рублей.

Прыгуну грозит до двух лет лишения свободы.