В Жиздринском районе обнаружили бешенство

28.11.2018 12:54 172

Постановлением губернатора Калужской области установлен карантин по бешенству на территории Жиздринского района, сообщила 28 ноября пресс-служба комитета ветеринарии при правительстве области.

На сегодня в режиме карантина по бешенству животных находятся три очага на территории Бабынинского района, по одному очагу - в Боровском, Жиздринском и Медынском районах.