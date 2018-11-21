В Малоярославце оперативно задержали телефонного мошенника

21.11.2018 09:23 513

Житель Малоярославца на днях попался на попытке совершить мошенничество.

Увидев на сайте объявление о продаже детской коляски, мужчина позвонил по указанному номеру и настойчиво просил продавца сообщить ему реквизиты банковской карты для внесения предоплаты. Хозяйке коляски такая настойчивость показалась странной: осознав, что ей грозит опасность, она бросила трубку и поспешила в полицию.

Вскоре мошенника задержали. На допросе он сознался, что действительно хотел списать деньги с банковского счета продавца коляски, но не смог довести до конца свой замысел.

Полиция завела уголовное дело и проверяет подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям, сообщила пресс-служба регионального УМВД.