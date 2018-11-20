45 000 заплатила приставам нарушительница государственной границы

20.11.2018 13:00 144

Жительницу Износковского района оштрафовали за незаконный переход государственной границы Российской Федерации.

К сожалению, обстоятельства совершенного преступления неизвестны, но назначенный штраф необходимо оплатить, а должница не торопилась с выплатой.

После возбуждения исполнительного производства судебный пристав разъяснил гражданке последствия уклонения от уплаты уголовного штрафа, в том числе вероятность назначения ей принудительных работ или даже уголовного наказания.

Женщина не решилась снова испытать судьбу и погасила 45-тысячный долг перед государством, сообщает пресс-служба УФССП области.