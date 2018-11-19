Севшего отца лишили родительских прав

19.11.2018 20:48 105

Житель Боровска грубо нарушил права несовершеннолетней дочери и за это зимой этого года сел в колонию, сообщила в понедельник, 19 ноября, пресс-служба областной прокуратуры. Что конкретно совершил мужчина, не уточняется.

При этом мужчину посадили, а родительских прав не лишили. Это суд сделал только на днях.

Алименты на дочь мужчина все равно будет обязан платить.