Подмосковный таксист ограбил 4 магазина в Калужской области

19.11.2018 19:22 243

52-летний таксист - гражданин одной из республик ближнего зарубежья — привез в Калужскую область клиентов и начал грабить магазины в регионе, сообщила в понедельник, 19 ноября, пресс-служба областного УМВД.

Сначала мужчина зашел в авто магазин за омывающей жидкостью, а когда продавец отвлекся, украл из кассы 50 тысяч рублей.

В другом магазине мигрант забрал лежавший на прилавке телефон стоимостью 20 тысяч рублей.

В мебельном — прихватил два шуроповерта, с помощью которых работники собирали мебель. В магазине зоотоваров украл стоявший у входа матерчатый мешок с надувной лодкой.

Приезжего задержали, он сознался в кражах.