Мужчина украл 15 палок колбасы

19.11.2018 10:22 299

28-летний безработный мужчина украл с прилавка магазина в Малоярославецком районе колбасу на 3 тысячи рублей, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 19 ноября.

Молодой человек зашел в магазин, взял 15 палок, спрятал их под куртку и вышел. Вора вычислили по камерам видеонаблюдения.

Украденное безработный продал знакомым и друзьям, деньги потратил.

Мужчину нашли, он под подпиской о невыезде. Похититель раскаялся и пообещал возместить все затраты. По статье «Кража» ему грозит до 2 лет заключения.