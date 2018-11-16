Женщина с приставами насильно вселилась в свою комнату

16.11.2018 15:49 950

С сентября жительница Малоярославца не могла попасть в свою комнату в квартире, сообщила в пятницу, 16 ноября, пресс-служба управления судебных приставов.

В квартире по суду ей принадлежит комната, шкаф и балкон. Но в начале осени второй хозяин жилья внезапно сменил замок, и женщина не могла попасть внутрь.

Приставы сначала вручили должнику требование об исполнении решения суда. Не помогло. Затем они ограничили ему выезд. Тоже безрезультатно. В итоге приставы уже собрались ломать дверь, но упрямый мужчина все-таки сам открыл ее.

Жительница Малоярославца может свободно попадать в свое жилье.

Примечательно, что не поделившие жилплощадь люди — родственники. Степень их родства приставы не сообщают.