Кафе сгорело на опытной станции

16.11.2018 12:07 272

Кафе загорелось утром в пятницу, 16 ноября, на Калужской опытной сельскохозяйственной станции в Перемышльском районе. Огонь вспыхнул в 7:05, на место прибыли и потушили пожар 8 сотрудников МЧС на 2 спецмашинах. Результате возгорания никто не пострадал, сообщила пресс-служба главного по региону управления МЧС. Причину пожара устанавливают.



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