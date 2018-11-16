Цитрусовые дешевеют, картошка дорожает в области

За минувшую неделю в магазинах федеральных сетей подешевели сыры на 2,2% и цитрусовые, мандарины на 3,4%, апельсины на 3,3%.
Зато подорожал виноград на 5,3%, картошка на 4,2%, яблоки на 2,8%, курятина на 2%, творог на 0,9%, масло на 0,7% и свинина на 0,5%, сообщила пресс-служба правительства региона.
Цены на топливо как оптовые, так и розничные, существенно не изменились.
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