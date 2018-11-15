Иномарка и УАЗ не поделили улицу в Сухиничах

15.11.2018 13:19 199

Сегодня, 15 ноября, около полудня в Сухиничах произошло ДТП. На улице Марченко районного центра столкнулись два автомобиля: «Шевроле» и УАЗ, сообщает пресс-служба регионального МЧС. В аварии пострадал человек, тяжесть полученных им травм уточняется прибывшими на место медиками. Причину столкновения выясняют сотрудники Госавтоинспекции.



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