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Иномарка и УАЗ не поделили улицу в Сухиничах

15.11.2018 13:19 0 199
Иномарка и УАЗ не поделили улицу в Сухиничах

Сегодня, 15 ноября, около полудня в Сухиничах произошло ДТП.

На улице Марченко районного центра столкнулись два автомобиля: «Шевроле» и УАЗ, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В аварии пострадал человек, тяжесть полученных им травм уточняется прибывшими на место медиками. Причину столкновения выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

 


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