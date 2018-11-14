Обнинские волейболистки поборются с ижевскими спортсменками

14.11.2018 15:05 149

17-18 ноября в Обнинске пройдет 8-й тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «Б». Волейбольный клуб «Обнинск» будет играть с командой «Италмас - ИжГТУ» из Ижевска. Матчи состоятся: 17 ноября (суббота) в 17:00, 18 ноября (воскресенье) в 12:00 в СШОР по волейболу А. Савина по адресу: улица Цветкова, 4.



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