Калужан призывают «стучать» на наркоторговцев

14.11.2018 07:00 267

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» проходит в Калужской области, рассказала во вторник, 13 ноября, пресс-служба областного УМВД.

Жителей и гостей региона призывают сообщать о незаконном обороте и немедицинском потреблении наркотиков. «Стучать» предлагают и на сайты, на которых пропагандируют изготовление, потребление и распространение запрещенных веществ.

Звонить призывают по телефону: 8 (4842) 56-08-56. Конфиденциальность гарантируется.

Акция продлится до 23 ноября.