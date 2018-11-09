Санкционный сыр нашли на калужском рынке

09.11.2018 16:56 156

В пятницу, 9 ноября, специалисты калужского Россельхознадзора нашли санкционный сыр на калужском центральном городском рынке.

Запрещенный продукт произвели в Польше и Германии. Ввозить его оттуда нельзя из-за контрсанкций, введенных в 2014 году.

9 килограммов запрещенного сыра изъяли и уничтожили «путем изменения органолептических свойств». Что конкретно сделали с сыром, не уточняется.