Повара без медосмотра готовили супы из пакетиков для школьников

09.11.2018 17:20 161

Нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства обнаружили в школах Бабынинского района, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 9 ноября.

В одних еду детям готовили повара, не прошедшие медосмотр. В других в супы добавляли сухие концентраты быстрого приготовления, в третьих - не было сопроводительных документов на пищу.

Во всех общеобразовательных учреждениях не было приборов для измерения влажности и температуры в местах хранения еды.

Директорам школ внесены предупреждения. 10 должностных лиц получили дисциплинарные наказания, 5 — административные.