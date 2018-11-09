Два человека погибли за день на дорогах Калужской области

09.11.2018 16:04 192

За четверг, 8 ноября, на дорогах Калужской области произошло 4 крупных ДТП. В этих авариях пострадали трое, погибли два человека: пешеход и водитель.

За день сотрудники ГИБДД оформили 40 ДТП с материальным ущербом, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Оштрафовали более 6,4 тысячи нарушителей. 11 водителей были нетрезвы, 59 пешеходов неправильно перешли дорогу, 37 автолюбителей ездили с нечитаемыми номерами, 8 перевозили детей с нарушениями.