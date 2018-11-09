Два маршрута встали из-за сломавшегося троллейбуса

09.11.2018 15:02 321

8 и 10 маршрут встали из-за поломки троллейбуса в пятницу, 9 ноября, сообщается в официальной группе «Управления Калужского троллейбуса».

Электрический транспорт сломался примерно в 14:40. Троллейбус неудачно встал прямо на перекрестке Билибина и Телевизионной. Из-за этого троллейбусы двух маршрутов проехать не могут.

По даным «Яндекс.Пробки» движение по Телевизионной в сторону от центра сильно затруднено.