Москвич избил родственницу в Калужской области за электричество

09.11.2018 13:39 364

43-летнего жителя Москвы признали виновным в избиении и незаконном проникновении в дом к родственнице, сообщила в пятницу, 9 ноября, пресс-служба областной прокуратуры.

В сентябре прошлого года мужчина поругался с родственниками, живущими в одной из деревень Дзержинского района, по поводу отключения электричества в доме. На следующий день он напился и пришел разбираться. Хозяина дома не было, хозяйка мужчину впускать отказалась.

Но москвич пнул местного щенка, рывком открыл дверь и ворвался в дом. Хозяйку он ударил кулаком по голове и ногами по телу.

Суд приговорил мужчину к году ограничения свободы и штрафу в 50 тысяч рублей.