Велосипедист в тумане попал под автомобиль

09.11.2018 10:57 266

В четверг, 8 ноября, 29-летний велосипедист был сбит под Калугой на дороге на Воротынск.

По предварительным данным, мужчина ехал по центру проезжей части, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД. В этот момент его догнал водитель на «Ладе» и произошло столкновение.

В результате велосипедист в больнице с различными травмами.

Судя по фото с места происшествия, в момент столкновения на дороге был сильный ноябрьский туман.