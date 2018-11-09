Оптовые цены на бензин сильно упали в Калужской области

09.11.2018 11:36 213

Оптовые цены значительно снизились в Калужской области за минувшую неделю. Бензин в среднем подешевел на 4,2%, дизельное топливо упало в цене на целых 9,8%.

К сожалению, на розничные цены на АЗС крупнейших операторов это никак не повлияло.

По данным пресс-службы правительства региона, в конце октября бензин в области стоил в среднем 41,15 рубль за литр, дизельное топливо — 42,90 рубля за литр. Это самые низкие цены в ЦФО.