После ареста счетов бедные супруги нашли 200 тысяч на коммуналку

07.11.2018 14:51 448

Калужские судебные приставы взыскали с супругов около 200 тысяч рублей задолженности за коммунальные услуги.

После возбуждения исполнительных производств должники сами явились в отдел и пожаловались на финансовые трудности, не уточнив, что помешало им платить за коммуналку раньше.

Приставы арестовали счета неплательщиков, списав с них 50 000 рублей, и запретили им выезд за границу. Супруги тут же нашли деньги и полностью рассчитались с долгом, что позволило сотрудникам УФССП Калуги снять арест со счетов и прекратить исполнительные действия, сообщила пресс-служба ведомства.