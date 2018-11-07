10 спасателей тушили гараж в Калуге

07.11.2018 14:31 226

Сегодня в Калуге на Грабцевском шоссе произошел пожар в гаражном кооперативе «Ява».

На тушение гаража выезжали работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России в количестве 10 человек и 3 единиц техники, сообщает пресс-служба ведомства.

В пожаре никто не пострадал.