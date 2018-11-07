Калужские студенты поборются за гранты

07.11.2018 20:09 67

Студенты региональных вузов представили свои работы на программу «Умник», направленную на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей, сообщил 7 ноября портал Obninsk.name.

Недавно в регионе подвели итоги полуфинала: из заявленных 56 работ к итоговой борьбе допущены 40 работ студентов - Филиала МГТУ имени Баумана, ИАТЭ НИЯУ МИФИ и академии Тимирязева. Работы затронули такие темы, как медицина, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, а также биотехнологии.

30 ноября соискатели финансирования будут защищать свои проекты.