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В Калужской области показатели ОРВИ в норме, гриппа нет

06.11.2018 11:40 0 46
В Калужской области показатели ОРВИ в норме, гриппа нет

За минувшую неделю, с 29 октября по 4 ноября, эпидемическая обстановка по острым респираторными вирусным инфекциями оставалась в норме.

Всего по Калужской области было зарегистрировано 5653 случая ОРВИ, что на 2,3% ниже уровня прошлой недели. Пороговые показатели заболеваемости не превышены ни в одной из возрастных групп.

Заболеваний гриппом на территории области не зарегистрировано, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.


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