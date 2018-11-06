В Калужской области показатели ОРВИ в норме, гриппа нет

06.11.2018 11:40 46

За минувшую неделю, с 29 октября по 4 ноября, эпидемическая обстановка по острым респираторными вирусным инфекциями оставалась в норме.

Всего по Калужской области было зарегистрировано 5653 случая ОРВИ, что на 2,3% ниже уровня прошлой недели. Пороговые показатели заболеваемости не превышены ни в одной из возрастных групп.

Заболеваний гриппом на территории области не зарегистрировано, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.