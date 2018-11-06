На трассе «Украина» легковушка столкнулась с фурой

06.11.2018 09:05 296

Сегодня, около 7 часов утра, спасатели МЧС ликвидировали последствия аварии в Бабынинском районе, сообщила пресс-служба ведомства.

На 200-м километре трассы М-3 «Украина» легковой «Опель» столкнулся с фурой «Мерседес». В результате аварии пострадал человек. Тяжесть полученных им травм и подробности дорожного происшествия в данный момент уточняют медики и сотрудники ГИБДД.