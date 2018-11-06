На трассе «Украина» легковушка столкнулась с фурой

Сегодня, около 7 часов утра, спасатели МЧС ликвидировали последствия аварии в Бабынинском районе, сообщила пресс-служба ведомства.
На 200-м километре трассы М-3 «Украина» легковой «Опель» столкнулся с фурой «Мерседес». В результате аварии пострадал человек. Тяжесть полученных им травм и подробности дорожного происшествия в данный момент уточняют медики и сотрудники ГИБДД.
|
В Калужской области показатели ОРВИ в норме, гриппа нет 06.11.2018 11:40
Несостоявшаяся бизнес-леди отдала мошенникам 240 000 рублей 06.11.2018 09:59
Бабушка обменяла сбережения на прикольные тысячные 06.11.2018 08:54
Утро на Московской улице началось с аварии 06.11.2018 08:35
Сотрудник сделал всю работу и от радости угнал служебную машину 06.11.2018 08:00
Поддельный друг обманул жителя области на деньги 06.11.2018 06:59
«Форд» врезался в эстакаду в Кирове 05.11.2018 11:16
Водитель купил права и надеялся, что не заметят подделку 05.11.2018 10:27
Пешехода насмерть сбили в Калуге 05.11.2018 09:02
Снаряд нашли в Калуге на «Cпичке» 04.11.2018 17:28
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: