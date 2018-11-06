Поддельный друг обманул жителя области на деньги

06.11.2018 06:59 286

Жителю Маялорославецкого района на днях позвонил мужчина, представившийся его другом и попросил денег в долг на 2 дня. Мужчина уверял, что лежит в больнице, деньги нужны на лекарства, а новый номер у него из-за того, что старый потерял.

Доверчивый житель Малоярославецкого района положил на телефон 6 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областного УМВД.

Через пару дней долг не вернули. Пострадавший не дозвонился на новый телефон «друга», тогда он позвонил приятелю на старый номер и узнал, что никаких денег тот не просил.

Мужчина заявил в полицию о мошенничестве.