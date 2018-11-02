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Лжедруг известного певца обманул калужского блогера

02.11.2018 12:31 1 296
Лжедруг известного певца обманул калужского блогера

34-летний москвич рассказал калужскому блогеру о личном знакомстве с известным певцом и показал для подтверждения фото с ним, сообщила в пятницу, 1 ноября, пресс-служба областного УМВД.

Мужчина предложил снять ролик с певцом и повысить популярность канала. Пользователь сети согласился.

Затем москвич заявил приятелю, что за посредничество директор певца хочет 145 тысяч, потом потребовал еще 50. Потерпевший деньги перечислил. Но мошенник сказал, что певец не может приехать из-за болезни супруги и пригрозил, что за бронь ложи на стадионе придется доплатить еще 590 тысяч. Тогда блогер связался с директором артиста и выяснил, что с ним никто ни о брони, ни о съемках не договаривался.

Калужанин пошел в полицию. Его приятель раскаялся и вернул деньги. Дело о мошенничестве планируют закрыть. А обманщик может отделаться штрафом.


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