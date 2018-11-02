Девушки ограбили гипермаркет на пять с лишним тысяч

02.11.2018 08:37 109

Двух девушек-воровок вычислили с помощью камер видеонаблюдения одного из калужских гипермаркетов, сообщила в пятницу, 2 ноября, пресс-служба областного УМВД.

Женщины зашли в магазин, выбрали товар и сложили его в два пакета. Затем прошли через терминал и оплатили товары только в одной сумке.

В неоплаченном пакете были продукты и бытовая химия на 5 635 тысяч рублей.

Девушки сознались в краже во время общения с полицейскими.