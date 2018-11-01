Прожиточный минимум увеличили на 108 рублей

01.11.2018 15:43 215

Прожиточный минимум в Калужской области в третьем квартале составил 10 482 рубля, сообщила пресс-служба правительства области.

Во втором квартале эта сумма была 10 374 рубля. Таким образом минимум, на который должен прожить средний житель области, вырос на 108 рублей.

Для работающих калужан минимум составляет 11 289 рублей, пенсионер должен уложиться в месяц в 8 689 рублей, ребенку достаточно 10 292 рублей.