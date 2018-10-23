Гражданин начальник отделался штрафом за служебный подлог

23.10.2018 10:54 316

Бывший начальник исправительной колонии «ИК-5 УФСИН России» на днях осужден за служебный подлог.

В декабре 2017 года он распорядился о составлении фиктивного документа о сдаче-приемке работ по госконтракту, которые не были сделаны. После, желая скрыть факт неисполнения контракта, начальник приказал подготовить еще ряд подложных документов.

На суде обвиняемый раскаялся, возместил ущерб и был приговорен к штрафу в 30 000 рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.