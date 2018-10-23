Молодой человек за сутки совершил три преступления

23.10.2018 08:00 315

24-летнего жителя Кировского района задержали за совершение трех преступлений, сообщила в понедельник, 22 октября, пресс-служба областного УМВД.

Сначала пьяный юноша поругался с матерью. За нее заступился отчим, тогда молодой человек накинулся на него, повалил на пол и начал бить по лицу и спине. Брат дебошира позвал соседа на помощь. Пьяный юноша выбежал на террасу дома, схватил топор и начал им размахивать, обещая убить всех. Дебошира скрутили, сдали в полицию и медучреждение.

В тот же день в квартире брат дебошира пришел с работы, спрятал зарплату под диван и ушел гулять. Молодой человек украл у него 12 тысяч рублей.

Задержанный юноша позже признался в краже и даже вернул половину похищенного.

Судить его будут по трем статьям: «Причинение вреда здоровью», «Угроза убийством» и «Кража». Все это он успел проделать за сутки.