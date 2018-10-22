Мотоциклист вылетел с дороги на Грабцевском шоссе

22.10.2018 16:03 326

В понедельник, 22 октября, байкер на мотоцикле «Иж» попал в ДТП на Грабцевском шоссе в Калуге.

В 13:55 мотоциклист наехал на препятствие и опрокинулся на обочину. Судя по фото с места, врезался он в бордюр, вероятно, не справившись с управлением.

В результате ДТП пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.