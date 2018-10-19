Директора дорожной фирмы могут судить, а могут и не судить за неуплату налогов

19.10.2018 13:05 320

Уголовное дело возбуждено в отношении генерального директора дорожного ремонтно-строительного управления за неуплату налогов, сообщила в пятницу, 19 октября, регионального следственное управление.

Следователи полагают, что с 2014 по 2016 год руководитель представлял в налоговую фиктивные документы и не заплатил более 5 миллионов рублей.

У руководителя есть шанс избежать уголовного преследования. Если он вернет в бюджет все деньги, то уголовное дело будет прекращено.