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Чтобы не разводиться, муж пытался заколоть жену

18.10.2018 10:34 1 84
Чтобы не разводиться, муж пытался заколоть жену

Перед разводом калужанин в лесу у психбольницы обсуждал с женой будущую жизнь, сообщила в четверг, 18 октября, пресс-служба калужского областного управления Следственного комитета.

Женщина заявила, что жить с супругом больше не будет. Они поругались. Тогда мужчина поднял с земли острый предмет и ударил супругу в шею. Пострадавшая вырвалась, убежала и обратилась за помощью.

Женщина получила легкую травму. Ее пока еще супруга будут судить за покушение на убийство.


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