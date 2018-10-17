На улице Луначарского сбили пешехода

17.10.2018 15:34 277

Сегодня около 13 часов на улице Луначарского в Калуге сбили пешехода.

Водитель за рулем «Жигулей» пятой модели совершил наезд на человека. Бригада медиков, вызванная на место происшествия, оказала пострадавшему помощь. Тяжесть полученных им травм и обстоятельства случившегося уточняются, сообщила пресс-служба регионального Управления МЧС России.