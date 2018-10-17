Похитители угнали раритетный автомобиль и бросили его на дороге

17.10.2018 11:07 289

На днях житель Обнинска обратился в полицию с заявлением об угоне его машины.

Злоумышленники похитили отечественный автомобиль 1976 года выпуска с неохраняемой стоянки на улице Звездной.

Полицейские оперативно раскрыли дело: железного коня-ветерана обнаружили в Ворсино на проезжей части, где похитители бросили его, когда в баке кончился бензин.

Четверо ворсинцев ответят за угон перед судом, автомобиль будет возвращен владельцу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.