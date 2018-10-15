Неизвестная автоледи сбила пешехода на Степанке

15.10.2018 16:35 261

В пятницу, 12 октября, поздно ночью на перекрестке улиц Никитина и Степана Разина в Калуге сбили пешехода.

Неустановленный водитель гнал в горку от улицы Салтыкова-Щедрина в сторону Тульской и совершил наезд на 36-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. Предположительно, за рулем была женщина, с места происшествия она скрылась.

Пешеход получил ушибы голени, сообщает полиция Калуги.