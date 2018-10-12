Обнинские восьмиклассники нашли бабушку и помогли ей попасть домой

12.10.2018 13:20 110

Троих обнинских школьников наградили футболками с логотипами МЧС за спасение бабушки, сообщила в пятницу, 12 октября, пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Заблудившуюся старушку мальчики нашли на остановке. Пенсионерка потеряла память. Школьники позвонили в службу спасения по 112 и оставались с пенсионеркой до приезда спасателей.

Сотрудники МЧС выяснили личность и место жительства старушки.