Мужчина продал чужой металл и сжег чужие окна

12.10.2018 08:31 189

Металл и деревянные окна пропали на днях с дачи в Перемышльском районе, сообщила 12 октября пресс-служба областного УМВД.

Полицейские выяснили, что хозяйка попросила своего знакомого присмотреть за дачей. Мужчина и «присмотрел». Он собрал все металлические вещи: столбы, трубы, бидоны, кастрюли, бочки и даже проволоку в общую кучу. Так он навел порядок. Затем это имущество он продал скупщикам металлолома.

Также «помощник» грелся и сжег в печи 8 деревянных оконных рам.

Ущерб хозяйке дачи составил 35 тысяч рублей.