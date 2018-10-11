Покупая авиабилет, женщина перевела мошенникам 8100 рублей

11.10.2018 14:02 140

Калужанка стала жертвой мошенников при попытке приобрести авиабилет, сообщила в четверг, 11 октября, пресс-служба областного управления МВД.

Выбрав на интернет-ресурсе нужное направление, женщина дистанционно оплатила покупку и стала ждать поступления бланка билета на электронную почту.

Однако ожидания оказались напрасными: 8100 рублей, заплаченные покупательницей, попали к мошенникам, полиция устанавливает их личности, сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области.