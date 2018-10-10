Калужане смогут расплатиться с долгами после работы

10.10.2018 21:00 124

Областное УФССП 10 октября напомнило калужанам, что теперь они могут погасить свои долги в нерабочее время.

Часто из-за несовпадения рабочего графика граждане не могут расплатиться вовремя, и теперь, для их удобства, дежурные приставы примут всех желающих до 20:00 с понедельника по четверг и до 19:00 в пятницу.

Возможность оплатить задолженность после работы появилась у жителей Ленинского, Октябрьского и Московского округов, сообщает пресс-служба ведомства.