Калужане смогут расплатиться с долгами после работы

Областное УФССП 10 октября напомнило калужанам, что теперь они могут погасить свои долги в нерабочее время.
Часто из-за несовпадения рабочего графика граждане не могут расплатиться вовремя, и теперь, для их удобства, дежурные приставы примут всех желающих до 20:00 с понедельника по четверг и до 19:00 в пятницу.
Возможность оплатить задолженность после работы появилась у жителей Ленинского, Октябрьского и Московского округов, сообщает пресс-служба ведомства.
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