Калужская полиция прикрыла наркопритон в нехорошей квартире

09.10.2018 08:05 695

Калужанка с приятелем организовала наркопритон в собственной квартире, сообщила 9 октября пресс-служба областного УМВД.

Клиентам предоставлялись шприцы и препараты, хозяева поддерживали чистоту и предотвращали конфликты. Круг лиц, знавших о конспиративной квартире, был строго ограничен.

Тем не менее, трое посетителей злачного места попали в поле зрения оперативников и были задержаны. Допросив их, полицейские решили обследовать нехорошую квартиру.

Там нашли шприцы, наркотики, а также хозяев в состоянии наркотического опьянения, им теперь придется ответить за организацию притона.