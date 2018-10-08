Молодой человек чтобы ему дали поспать насмерть забил дядю

08.10.2018 18:22 244

23-летний пьяный житель пришел ночевать к тете, сообщила в понедельник, 8 октября, пресс-служба областного следственного комитета.

Пока он спал, у него зазвонил телефон и родственники решили разбудить парня, чтобы тот не пропустил звонок. Молодой человек начал ругаться в ответ нецензурными словами. Разозлившийся дядя ударил племянника палкой по голове. Юноша накинулся на старшего с кулаками и избил его.

Дядя скончался через 4 дня в больнице.