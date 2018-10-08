Мужчина заплатил 100 тысяч, чтобы его выпустили из страны

Житель Жуковского района собрался в заграничный отпуск, купил путевку, но вспомнил, что приставы наложили на него ограничение на выезд, сообщила в понедельник, 8 октября, пресс-служба управления судебных приставов.
Мужчина должен был порядка 100 тысяч рублей по алиментам. Он пытался пообещать приставам, что запалит как только вернется из отпуска. Но тех такой вариант не устроил.
Должнику пришлось погасить всю сумму полностью. После этого с него сняли ограничение на выезд, и мужчина смог отправиться отдыхать.
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