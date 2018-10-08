Двух пешеходов сбили на «зебре» в военном городке

08.10.2018 14:12 300

Два молодых человека попали под колеса машины на окраине военного городка Балабаново-1 в воскресенье, 7 октября, в 21:40.

22-летний и 25-летний мужчина переходили дорогу по пешеходному переходу. Их сбила женщина на «Ниссане», сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

С переломами и травмами пострадавшие госпитализированы.

Как подчеркивают инспекторы, у пешеходов не было светоотражающих элементов на одежде.