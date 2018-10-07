Молодой мужчина пропал в Росве

07.10.2018 10:07 324

27-летний Алексей Чекланов во вторник, 2 октября, ушел из дома в селе Росва и до сих пор не вернулся, сообщили в официальной группе «Лиза Алерт Калуга».

Пропавший мужчина ростом 170 см, нормального телосложения. Волосы русые коротко стриженные.

Был одет: чёрная куртка, тёмно-синие спортивные штаны, чёрные кроссовки с белыми полосками по бокам, чёрная бейсболка.

Из особых примет: большая шишка на лбу слева.