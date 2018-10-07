МАЗ и легковушка столовались на Пучковском мосте

07.10.2018 10:00 385

Грузовик МАЗ и легковушка «Лада гранта» столкнулись вечером в субботу, 6 октября, на Пучковском мосту в Калуге.

В результате пострадали несколько человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

Последствия столкновения ликвидировали девять представителей спецслужба: скорая, ДПС и МЧС.