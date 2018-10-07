МАЗ и легковушка столовались на Пучковском мосте

Грузовик МАЗ и легковушка «Лада гранта» столкнулись вечером в субботу, 6 октября, на Пучковском мосту в Калуге.
В результате пострадали несколько человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.
Последствия столкновения ликвидировали девять представителей спецслужба: скорая, ДПС и МЧС.
|
Школьницы ограбили обнинскую палатку на 36 тысяч 07.10.2018 10:35
Молодой мужчина пропал в Росве 07.10.2018 10:07
Человек пострадал в сгоревшей легковушке в Кирове 07.10.2018 09:10
Мужчина угнал машину, чтобы отвести в больницу друга 06.10.2018 18:15
Легковушка сгорела на Правом 06.10.2018 08:59
Музыкальный колледж полыхал ночью в Калуге 06.10.2018 08:49
Областную литературную премию получит Александр Трунин 05.10.2018 21:00
Дома в Людиново заселяли без разрешения 05.10.2018 19:00
Двухквартирный дом сгорел в Козельске 05.10.2018 18:36
«Буханка» протаранила паркетник в Козельске 05.10.2018 15:02
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: