Обнинцы возмутились обедающими на лавочках водителями

05.10.2018 14:17 394

Поведение водителей маршруток проверили в Обнинске в четверг, 4 октября.

Жители наукограда жаловались, что на Привокзальной площади шоферы занимают лавки для пассажиров, раскладывают на них еду и обедают. А еще шоферы ставят лавочки и табуретки на территории и используют кусты в качестве туалета.

- В ходе обхода несанкционированных построек обнаружено не было, водительским составом скамейки заняты не были, прием пищи водители не осуществляли, - заявила пресс-служба администрации наукограда.

Одного нарушителя общественного порядка все же поймали. На водителя составили протокол.