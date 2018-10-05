Женщина не получила посылку с живым шпицем из-за мошенника

05.10.2018 13:22 369

Неудачей завершилась попытка жительницы Обнинска завести себе собаку, сообщила в пятницу, 5 октября, пресс-служба областного УМВД.

Она выбрала щенка по объявлению в Интернете. Договорилась с продавцом, что тот отправит собаку из Воронежа транспортной компанией после того, как получит деньги.

Женщина перевела всю сумму, и мошенник перестал выходить на связь. Жительница Обнинска поняла, что стала жертвой мошенника, и обратилась в полицию.