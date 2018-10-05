Москвич платил поддельными пятитысячными в Этномире

05.10.2018 11:13 202

48-летнего москвича обвиняют в распространении поддельных пятитысячных банкнот, сообщила в пятницу, 5 октября, пресс-служба областной прокуратуры.

При обыске у него дома полицейские изъяли не менее 10 фальшивых банкнот.

Также мужчина не раз привозил и сбывал подделки в парке-музее «Этномир», расплачиваясь ими за покупки.

Уголовное дело фальшивомонетчика направлено в суд.